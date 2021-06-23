Сильный град прошел в Магнитогорске (Челябинская область) и его окрестностях. Фотографии произошедшего в социальные сети начали выкладывать жители города. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Жители города недоумевают от странного природного явления. Кто-то из пользователей Сети задался вопросом, не зима ли сейчас. Один из юзеров ответил, что было бы хуже, если бы пошел снег.

«В саду „Дружба“ еже два раза прошел ливень град и гроза. Все цело, слава богу», — написала одна из местных жительниц.

По сообщениям жителей, вода унесла выставленные ремонтниками знаки. Непогода сохранится в регионе до 24 июня.