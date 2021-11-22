Сильные морозы пришли в Якутию

В Якутии зафиксированы морозы до -45 градусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По данным информагентства, 40-градусные морозы зафиксировали в селе Батамай.

«Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью один метр в секунду», — уточняется в сводке.

RT написал, что в селах Огородтах, Бяди, Дюпсюн, Усун-Кюель, Кептени, Маягас, Дыгдал, Эсэлях, Балыктах, Кылайы отменили очные занятия. На удаленный формат обучения перевели около 700 детей.