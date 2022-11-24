Экология 24 ноября 2022, 18:54 Сильные морозы придут в Свердловскую область

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Температура воздуха в Свердловске опустится до -30 градусов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Местами в Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов 25–29 ноября», — уточнили в ведомстве.

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Спасатели посоветовали по возможности оставаться дома в этот период. В ГИБДД свердловчан также призвали соблюдать осторожность на дорогах или вообще перенести поездки, в которых нет необходимости.

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