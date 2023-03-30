Экология 30 марта 2023, 00:10 Сильные морозы придут в ЯНАО

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Серьезное похолодание начнется в Ямало-Ненецком автономном округе. По ночам температура там будет опускаться до -30 градусов. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Низкая температура продержится до окончания текущей недели. В среднем она составит на пять-семь градусов ниже обычных показателей.

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В ночь на 30 марта столбики термометров опустятся до -24, а местами до -30 градусов, написал RT.