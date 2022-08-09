Сильные ливни затопили дороги в Нижнем Новгороде

Мощные дожди затопили Нижний Новгород. Жители города выкладывают видео с улиц в соцсети. На кадрах видно, что машины буквально плывут по дорогам.

В связи с непогодой власти города вывели на улицы водооткачивающую технику.

В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса», — заявил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram.

Накануне региональное ГУ МЧС предупреждало, что на Нижний Новгород обрушатся сильные ливни. Такая погода сохранится в городе 9 августа, а также утром 10-го. Об этом написал сайт kp.ru.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с увеличением числа ДТП и затруднениями в работе транспорта», — отметили в ведомстве.

Представители МЧС предупредили нижегородцев, что в связи с неблагоприятной погодой лучше по возможности отказаться от поездок на личном транспорте