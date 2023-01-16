Экология 16 января 2023, 19:03 Сильные дожди начнутся в Туле на текущей неделе

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На текущей неделе в Туле начнется сильное потепление, которое станет причиной дождей. Первые осадки выпадут сегодня, 16 января. Такой информацией поделился синоптик прогностического центра Метео-ТВ Александр Ильин. Об этом сообщила ТСН24.

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По прогнозам синоптика, сегодня в городе пойдет снег. В последующие дни он будет идти вместе с ледяным дождем. А уже 19 января ночью температура составит 0 градусов, а днем будет варьироваться от +1 до +3, написал RT.