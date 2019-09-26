  • Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии

    26 сентября 2019, 05:32

    Светлана Степанова

    Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от побережья Индонезии землетрясении. Его магнитуда составила 6,5 балла.
    Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии

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    Сообщается, что землетрясение началось в 23:46 по времени UTC (02:46 по московскому времени). Очаг залегал на глубине около 30 километров.

    По данным USGS, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии в восемь километров к юго-востоку от Кайрату. Этот город расположен на острове Серам.

    Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях нет.