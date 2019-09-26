Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии

«Опустошительное» землетрясение произошло в Пакистане. Видео Подробнее

Сообщается, что землетрясение началось в 23:46 по времени UTC (02:46 по московскому времени). Очаг залегал на глубине около 30 километров.

По данным USGS, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии в восемь километров к юго-востоку от Кайрату. Этот город расположен на острове Серам.

Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях нет.