Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от побережья Индонезии землетрясении. Его магнитуда составила 6,5 балла.
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Сообщается, что землетрясение началось в 23:46 по времени UTC (02:46 по московскому времени). Очаг залегал на глубине около 30 километров.
По данным USGS, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии в восемь километров к юго-востоку от Кайрату. Этот город расположен на острове Серам.
Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях нет.