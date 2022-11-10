Экология 10 ноября 2022, 01:40 Сильное потепление с дождями придет в Пермь

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Температура воздуха в Перми значительно повысится уже в ближайшее время. Вместе с потеплением в город придут и дожди. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ.

По словам специалистов, изменения погоды связаны с активизацией циклонической деятельности в южных и центральных районах региона.

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Синоптики предупредили, что с 9 по 13 ноября в регионе может выпасть до 50-70% месячной нормы осадков. Пик потепления же начнется в субботу, 12 ноября. Столбик термометра может подняться до отметки в +7 градусов.

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