Экология 16 ноября 2022, 22:11 Сильное потепление придет зимой в ХМАО

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Ученые Нижневартовскго государственного университета предупредили об экстремально теплой зиме в ХМАО. Такой информацией поделилась доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова. Об этом сообщило Ura.ru.

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По словам специалистов, в регионе наблюдается рост среднегодовой температуры в зимний период. Так, 2019 и 2020 года отличились особенно высокими показателями. Кузнецова подчеркнула, что подобные изменения негативно скажутся на уровне жизни населения региона, а также нанес ущерб хозяйству.