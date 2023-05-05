Экология 05 мая 2023, 23:10 Сильное потепление придет в Челябинскую область

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Сильное потепление придет в Челябинскую область. Там 7 мая температура поднимется до +31 градуса. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

Температура достигнет таких показателей в южных регионах области. В других частях региона она будет варьироваться +23 до +28 градусов, написал RT.

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«7 мая на юге региона температура достигнет +31 °С. В среднем столбик термометра покажет от +23 до +28 °С», — отметили в ведомстве.