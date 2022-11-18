Экология 18 ноября 2022, 20:36 Сильное потепление начнется в ХМАО на выходных

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Сильное потепление начнется в ХМАО на выходных. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра ХМАО.

Всего за ночь температура поднимется с -24-29 градусов до -3 градусов. В субботу, 19 ноября, в городе пройдет небольшой снег. Кроме того, в отдельных местах будет метель.

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«Температура ночью -13, -18 градусов, днем -10, -15 градусов. <…> Температура ночью -14, -19 градусов, при прояснениях -24, -29 градусов, днем -10, -15 градусов, местами по западным районам -3, -8 градусов», — отметили в ведомстве.

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