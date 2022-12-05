Экология 05 декабря 2022, 16:31 Сильное похолодание продолжится в Челябинской области

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В период с 5 по 8 декабря в Челябинской области сохранится сильное похолодание. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт регионального гидрометцентра.

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Показатели термометра в среднем будут ниже на семь и более градусов в сравнении с нормой. В связи с этим сотрудники администрации вывели на улицу 328 единиц дорожной техники. Кроме того, с 5 декабря работать начнут 2119 дорожных рабочих и дворников.