Экология 01 сентября 2023, 10:40 Сильное похолодание пришло в Якутию с началом осени Снег выпал в некоторых районах Якутии 1 сентября РИА «Новости»

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Календарное лето резко закончилось в Якутии (Республика Саха). Снег выпал в некоторых районах региона, сообщило издание kp.ru.

На опубликованных кадрах хорошо виден снег на земле. Кто-то даже сделал снеговика.

Как уточнил телеканал «Якутия 24», в регионе похолодало на 12-17 градусов. Начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Маршалик рассказала, что еще 31 августа в Якутске и некоторых других центральных районах региона термометры показывали +28 градусов. Однако уже в пятницу похолодало до +9… +11 градусов.

Она объяснила резкое изменение погоды приходом холодного воздуха из Арктики. Синоптик спрогнозировала в ближайшие дни до +13… +18 градусов, ночью ожидаются заморозки. Также не исключены дожди и мокрый снег.

Тем временем в Москве 1 сентября установилась необычайно теплая для этого сезона погода. Столбики термометров поднимутся в пятницу до +26 градусов. По словам руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанда, высокая температура продержится в регионе еще несколько дней. Об этом написало РИА «Новости».