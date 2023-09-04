Экология 04 сентября 2023, 19:08 Сильное похолодание придет в Челябинскую область

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Сильное похолодание наступит в Челябинской области. Температура опустится почти до нуля градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

В ночь на вторник, 5 сентября, температура составит 5-10 градусов. При прояснения показатель термометра опустится до 1 градуса.

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А 6 и 7 сентября ночью температура не будет подниматься выше 3 градусов.

При этом днем погода будет довольно теплой. Она будет варьироваться в пределах 17-22 градусов.