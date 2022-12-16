16 декабря 2022, 18:57
Сильное похолодание может спровоцировать отключение электричества в Европе
В Европе значительно увеличилась нагрузка на электросети. Причина этого заключается в значительном похолодании. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на EADaily.
В Осло температура опустилась на 12,5 градуса ниже климатической нормы. На данный момент средняя температура в городе составляет −14,5 градуса. По данным синоптиков, в Великобритании действует желтый уровень погодной опасности. В регионе начали вводить ограничения на полеты самолетов.
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Из-за подобных погодных условий электросети могут дать сбой. Часть стран постепенно переходит на использование угля для производства энергии.
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