Сильнейший за зиму снегопад начался в Москве

В Москве начался самый сильный снегопад за эту зиму. Синоптики обещали снежный покров 4-8 сантиметров, поэтому коммунальные службы приготовились встречать непогоду во всеоружии.

Эта зима стала уникальной по многим параметрам. Был побит 53-летней давности, когда 21 января воздух прогрелся до +3,4 градусов.

Синоптики сообщили, что снегопад продлится до середины вторника. Коммунальщики заранее «засолили» тротуары и дороги, приготовили снегоуборочную технику, и попросили водителей быть осторожнее, не допускать резкого торможения.