20 сентября на Москву обрушится сильный ливень. Такого в столице не было более 73 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» синоптик центра «Фобос».

Он отметил, что за сутки в Москве может выпасть порядка 21 миллиметра осадков.

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», — отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом синоптики Росгидромета отметили, что сильные дожди продлятся в столице четыре дня подряд — они начнутся вечером в воскресенье. Дожди будут местами перерастать в ливни: за четыре дня в столице может выпасть до 37 миллиметров осадков. Это значение составляет больше половины месячной нормы.

Росгидромет также объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за надвигающейся непогоды. Кроме осадков, ожидается усиление ветра — порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха днем не будет подниматься выше +5 до +7 градусов, а ночью упадет до +3…+5 градусов. Потепление не придет и во вторник — столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов тепла.