Сильнейший за 69 лет снегопад «остановил» столицу. Москвичей ждут 9-балльные пробки

Генуэзский циклон «Бенедикт» принес в Москву самые обильные осадки за последние 69 лет. В столице выпадет 40% месячной нормы — примерно два ведра воды на квадратный метр. Ветер усилился до 20-25 метров в секунду. Гидрометцентр из-за этого объявил оранжевый уровень опасности. Закрыты парк Горького, Сокольники, зоопарк и канатная дорога.

Пробки в Москве вечером 30 ноября достигли девяти баллов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» больше всего движение затруднено на центральных набережных и бульварах. В обоих направлениях почти сомкнулось Садовое кольцо. В пробках встали северо-восток, северо-запад, восток, юго-восток и юг Москвы.

В обоих направлениях стоит в пробках Третье транспортное кольцо (ТТК). Небольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе, и на северо-западе, западе, юго-западе, востоке, юге и юго-востоке МКАД.

Telegram-канал столичного департамента транспорта отметил снег и гололедицу. По данным ведомства сложно проезжать на ТТК, Садовом кольце, Ленинском проспекте, проспекте Мира.

«Кроме того, на 92 км внешней стороны МКАД загорелся автомобиль в правой полосе движения — движение там ограничено по двум полосам», — говорится в сообщении.

Дептранс посоветовал планировать поездки на более позднее время. К 21:00 часу погода не улучшится, но, вероятно, движение будет не такое активное.

В ночь на 1 декабря ожидаются заморозки. В среду на дорогах столицы будет очень скользко.

Главное управление МЧС России по Москве и Подмосковью разослало экстренное предупреждение о снеге, метели и сильной гололедице с вечера вторника до утра 1 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 30 ноября до 07:00 1 декабря по городу Москве ожидается снег, местами метель. Сильная гололедица. В отдельных районах усиление ветра с порывами 17-22 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Служба попросила автолюбителей избегать обгонов и перестроений, а также попросила не парковать машины около деревьев.

Пешеходам лучше держаться подальше от шатких строений.

По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, минувшая ночь поставила сразу два погодных рекорда. По температурным значениям и атмосферному давлению.

«В Москве на станции ВДНХ зафиксировано значение давления: 712,5 мм ртутного столба, что более чем на 30 мм ртутного столба ниже нормы, а температура воздуха при этом составляла +7,5. Таким образом был установлен двойной рекорд и температуры, и атмосферного давления», — рассказала она.

Позднякова предупредила о скором вторжении холодного воздуха, сопровождающемся порывами ветра до 18–23 метров в секунду.

Ветер, облачность, временами снег сохранятся в ночь на 1 декабря. В темное время суток прирост снежного покрова может составить 2-4 сантиметра.

«В последующие дни снег не остановится, поэтому мы рассчитываем, что у нас сформируется устойчивый снежный покров. Ночь со среды на четверг будет довольно холодной, температура понизится до -6…- 8 градусов. Выходя на работу, стоит одеться уже по-зимнему. И такая зимняя погода сохранится до конца календарной недели», — заключила Позднякова.

Подмосковные службы из-за плохой погоды перешли на усиленный режим работы и уже обработали противоледными материалами более 9,5 тысячи километров дорог. Были задействованы около 450 единиц спецтехники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что на ночное дежурство в ночь на 1 декабря при необходимости выйдут свыше двух тысяч единиц спецтехники.

В регионе уже выпало до четырех сантиметров снега, порывы ветра достигают 20-25 м/с. Ночью прогнозируется снижение температуры до -4 градусов, местами сильный снег.