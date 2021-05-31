Сильнейший за 100 лет паводок спрогнозировали в Красноярском крае

Каскад ГЭС на Енисее ждет аномально сильный паводок в июне. Такой силы это явление бывает раз в 100 лет. Об этом предупредили Росводресурсы.

По словам специалистов, в грядущем июне стоит ожидать паводок, который будет на две трети сильнее среднемноголетней нормы. Об этом написало РИА «Новости».

Уровень воды в Енисее продолжает расти. На Центральной набережной в Красноярске в районе Стрелки уже перекрыт участок, отметило издание «Дела.ru».

В мэрии города предупредили о поэтапном повышении сброса на Красноярской ГЭС до 6000 кубометров в секунду. Ранее в Енисейском бассейновом управлении сообщили о росте сбросных расходов ГЭС в июне этого года до 4500–5000 кубометров в секунду.

Затопление также может произойти и в районе Саяно-Шушенской ГЭС — в нижнем бьефе. Сброс с данной станции составит до 5500 кубометров.

«Половодье 2021 года прогнозируется на уровне повторяемости один раз в 100 лет», — заявили в пресс-службе Енисейского бассейнового водного управления (БВУ) Федерального агентства водных ресурсов.