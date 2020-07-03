Сильнейшие жара и грозы ожидаются в России

По данным портала «Политика сегодня», во многих регионах температура поднимется до 29 градусов. В Воронежской, Белгородской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае и Ставрополье она может приблизиться к 40 градусам. Вместе с тем ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 30 метров в секунду.