Сильнейшие жара и грозы ожидаются в России
Экстремальная жара настигнет Россию в ближайшее время, а также пройдут сильнейшие грозы. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
По данным портала «Политика сегодня», во многих регионах температура поднимется до 29 градусов. В Воронежской, Белгородской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае и Ставрополье она может приблизиться к 40 градусам. Вместе с тем ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 30 метров в секунду.