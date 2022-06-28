Сильная жара придет в Свердловскую область

Сильная жара после похолодания начнется в Свердловской области. Такой информацией поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщило URA.ru.

«До конца июня и первые три-четыре дня июля погода в Свердловской области сохранится неустойчивая: дневные температуры в пределах 16-21 градуса, каждый день есть вероятность осадков», — рассказал эксперт.

Однако в дальнейшем температура днем составит от 22 до 27 градусов. Третья неделя июля окажется самой теплой. В этот период столбик термометра будет варьироваться в пределах 25-30 градусов.