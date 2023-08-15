Экология 15 августа 2023, 22:52 Сильная жара придет в Челябинскую область

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В Челябинскую область с 16 августа вернется жара. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Температура поднимется до +30 градусов. В среду, 16 августа, в регионе пройдут дожди и грозы.

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«Температура ночью опустится до +11...16 градусов, в горах — до +5 градусов», — отметили в ведомстве.

С 17 до 18 августа будет без осадков. Днем температура будет варьироваться в пределах +26...32 градусов, а ночью — +11...16 градусов.