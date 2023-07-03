Экология 03 июля 2023, 21:28 Сильная жара и засуха придут в ХМАО и ЯНАО

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В июле в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа придет жара и засуха. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прогноз федеральной Авиалесоохраны.

В этот период риск возникновения лесных пожаров будет особенно высок. Пожарные бригады перевели в усиленный режим работы. Кроме того, жителям регионов запретили посещать леса.

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«Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров и на территории Уральского федерального округа», — отметили в ведомстве.