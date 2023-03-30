Экология 30 марта 2023, 22:34 Сильная магнитная буря накрыла ЯНАО

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Сильная магнитная буря накрыла Ямало-Ненецкий автономный округ 30 марта. Она продлится до 3 апреля. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

По словам специалистов, на Солнце образовался протуберанец, из-за чего количество выбросов значительно увеличилось. В этот период многие люди могут сталкиваться с упадком сил, сильной сонливостью, апатией, головной болью и ломотой в суставах. Медики посоветовали в это время больше времени проводить на свежем воздухе, высыпаться и воздержаться от алкоголя.