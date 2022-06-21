Сильная гроза придет в Подмосковье с юго-запада

Сильная гроза приближается к Подмосковью со стороны Калуги. Ожидается, что она достигнет столичного региона уже в ближайшие часы. Об этом «360» заявил синоптик Александр Шувалов.

Он подчеркнул, что площадь грозового фронта составляет 400 на 300 километров.

«Ожидается очень большая разница в количестве осадков. В некоторых местах она составит до 100 миллиметров в час. Это очень сильный ливень. Вместе с собой гроза принесет сильные порывы ветра до 20 метров в секунду», — заявил специалист.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московской области из-за сильного дождя. Прогноз действует до 09:00 среды, 22 июня. Для Москвы погода опасности не представляет — отдельных оповещений для города не требуется.