Сибирский шелкопряд пришел в леса ХМАО

Сибирский шелкопряд, способный уничтожить целые леса, пришел в Советский, Октябрьский и Кондинский районы ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Управление Россельхознадзора.

На этих территориях установили специальные карантинные фитосанитарные зоны, чтобы не допустить распространение вредителя. Также там введен карантинный фитосанитарный режим по сибирскому шелкопряду.

«Это означает, что сейчас идет регулирование контроля и надзора за вывозимой древесиной из округа, чтобы вредители не попали в другие регионы и страны», — отметил старший госинспектор Ханты-Мансийского отдела Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Александр Глушков.

Шелкопряд поедает хвою, из-за чего дерево слабеет. В результате оно превращается в легкую добычу для вредителей древесины. Лес превращается в мертвый сухостой. Такие деревья не пригодны и для серьезных строительных работ. Обновится лес на этих участках через больше, чем 100 лет.