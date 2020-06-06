Сибирский шелкопряд атаковал леса России

Данный вид вредителя объедает хвойные насаждения. В Республике Якутия он в основном поедает лиственницу даурскую.

«После вторичного полного объедания насаждения усыхают, то есть погибают», — рассказал старший госинспектор регионального Министерства экологии Николай Никитин.

Вредитель поедает не только хвою, но и почки. Одно дерево может атаковать от 200 до двух тысяч гусениц. Поэтому дерево не может восстановиться после такого количества насекомых.

В местах «работы» шелкопряда начинаются лесные пожары.

Когда шелкопряд превращается из гусеницы в бабочку, он улетает на другие территории. В брюхе одной такой бабочки может находиться до 600 яиц, отметил директор центра защиты леса по Красноярского края Владимир Солдатов.

Сибирский шелкопряд массово пришел в леса из-за теплой осени, снежной зимы и раннего лета в Сибири, рассказал участковый лесничий Якутского лесхоза Степан Филиппов. Как побороть вредителя, ученые до сих пор не знают. Против насекомых используются химикаты, однако такая обработка принесет эффект только на ранней стадии развития личинок.

Шелкопряд избегает некоторых деревьев. Предположительно, это связано с тем, что хвойные породы выработали к вредителю нечто похожее на иммунитет.