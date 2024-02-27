Экология 27 февраля 2024, 10:26 Сибирский песок начали использовать для изготовления стекла Сибстекло

Читать 360tv в

К 2024 году завод «Сибирское стекло» заместил песок из европейской части России сибирским. Всего по итогам прошлого года на предприятии использовали 120 тысяч тонн песка. В Российском экологическом операторе подчеркнули, что компания ориентируется на цели устойчивого развития.

«„Сибстекло“ в своей деятельности следует принципам экономики замкнутого цикла, суть которых заключается в использовании вторичного сырья, рациональном потреблении ресурсов и снижении нагрузки на экологию. Предприятие применяет сибирский песок при изготовлении стеклотары, отходы которой вновь возвращаются в оборот. Известный факт — стекло можно перерабатывать бесконечно, как следствие, этот материал можно считать одним из самых экологичных. По данным „Сибстекла“, к концу 2024 года доля вторичных ресурсов при производстве стеклотары на заводе достигнет 80%. Для этого компания стремится наладить эффективный сбор стекольных отходов в субъектах РФ за Уралом. Это станет возможным, в том числе, благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти и участию в создании новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

В ООО «Сибирское стекло» напомнили, что песок является одним из основных компонентов в стекольной шихте — до 70% в составе. «Сибстекло» начало замещать кварцевый песок с низким содержанием железа, приобретаемый в европейской части России, сибирским в 2022 году. При помощи магнитных сепараторов его обогащают до требуемых характеристик. Сейчас в стекольных комплексах применяют 90% песка из Томской и Новосибирской областей, сократив сроки его транспортировки до одного дня, а маршрут на 2,3 тыс. километров.

Также «Сибстекло» заменило местным сырьем полевой шпат из Свердловской области, а доломит теперь привозят из Кемеровской области, тогда как ранее закупали в Северной Осетии.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, сотрудничество с добывающими компаниями из регионов Сибирского федерального округа позволит «Сибстеклу» уменьшить свой транспортный след в цепочках поставок минеральных ресурсов на 51%. Завод повысит операционную эффективность, что, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на рост себестоимости продукции, обусловленный подорожанием железнодорожных перевозок, сырьевых материалов, импортных запасных частей для оборудования, логистика которых удлинилась.

«Формирование новых подходов к управлению закупками обеспечивает как экономию средств, так и стратегические преимущества в контексте устойчивого развития. Задачи у „Сибстекла“ масштабные и соответствуют ключевым приоритетам национального проекта „Экология“», — отметил Эдуард Таран.

«Сибирское стекло» — актив РАТМ Холдинга, крупнейшего производителя стеклотары за Уралом.