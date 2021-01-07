Сибирские морозы придут в Москву на следующей неделе

Уже на следующей неделе жителям столицы придется кутаться в теплую одежду из-за аномальных сибирских морозов. Температура воздуха днем будет опускаться до -17 градусов, а ночью — даже до -27. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы», — процитировало Тишковца РИА «Новости».

Синоптик добавил, что утром в понедельник столбики термометров покажут до -15…-20 мороза. Днем 11 января стоит ожидать от -12 до -17 градусов. На следующий день температура ночью будет уже в районе -20…-25 градусов, а местами будет опускаться и до -27. Днем в городе обещают от -15 до -17 градусов мороза, а в Подмосковье будет от -14 до -19 градусов.

По словам Тишковца, таких холодных дней не было последние три года. Сибирские морозы ударят по Центральной России впервые за несколько лет. Стоит ждать не только аномальных морозов, но и сугробов.

«Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели», — заключил ведущий сотрудник «Фобоса».

Ранее врач общей практики Анна Землянухина рассказала RT, что стоит одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения. Кроме того, можно захватить с собой термос с горячим кофе или чаем. При этом греться алкоголем на улице нельзя.