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    28 декабря 2020, 13:22

    Сибирь побила рекорд по морозам за 100 лет

    Дарья Морозова

    Рекордные морозы за фиксированы в Сибири за последние 100 лет. Температура в регионе опустилась до минус 49 градусов. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным сайта «Дни.ру», по этой причине в Сибири выросло количество обморожений и ДТП. Кроме того, начались задержки авиарейсов и отмены автобусных рейсов.

    «Западная Сибирь еще раз поразила воображение климатологов», — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин