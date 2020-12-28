Сибирь побила рекорд по морозам за 100 лет

По данным сайта «Дни.ру», по этой причине в Сибири выросло количество обморожений и ДТП. Кроме того, начались задержки авиарейсов и отмены автобусных рейсов.

«Западная Сибирь еще раз поразила воображение климатологов», — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин