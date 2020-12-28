Сибирь побила рекорд по морозам за 100 лет
Рекордные морозы за фиксированы в Сибири за последние 100 лет. Температура в регионе опустилась до минус 49 градусов. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта «Дни.ру», по этой причине в Сибири выросло количество обморожений и ДТП. Кроме того, начались задержки авиарейсов и отмены автобусных рейсов.
«Западная Сибирь еще раз поразила воображение климатологов», — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин