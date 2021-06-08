Штрафы за ущерб экологии собрались увеличить в России

В увеличении штрафов за ущерб экологии нет никаких проблем. Вопрос лишь в отсутствии диалога. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я не вижу проблем в увеличении штрафов. Не нарушайте. Я вижу проблему в отсутствии диалога. Но я не вижу проблему в увеличении штрафов. Они будут, и мы будем на этом настаивать. <…> Я надеюсь, что штрафы будут увеличены, а методика по ущербам будет трансформироваться. Она будет прозрачна и однозначна для всех», — приводит агентство слова собеседницы.

Глава ведомства отметила, что в России необходимо добиться того, чтобы ответственное отношение к окружающей среде стало нормой. В планах Росприроднадзора создание механизма дисквалификации руководителей предприятий при авариях с ущербом для экологии.

В конце мая Радионова написала в Instagram, что сотрудники ведомства обнаружили масляную пленку на поверхности Черного моря в районе Туапсе. Это полоса 30 на 150 метров. По ее словам, нарушителя пока не нашли.