09 декабря 2022, 18:32
Штрафы в размере 110 миллионов рублей заплатили браконьеры за экологические нарушения на Ямале
За 2022 год браконьеры ЯНАО оплатили штрафы в 110 миллионов рублей за преступные посягательства на экологическую безопасность. Об этом сообщил сайт Ямал1.
По данным «Агентства Бизнес Новостей», к административной ответственности было привлечено более 690 юридических лиц. Порядка 17 уголовных дел возбудили за незаконную вырубку леса и порчу земель.
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Отмечается, что за год в регионе выявили более 2,7 тысячи нарушений экологического законодательства
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Экология
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