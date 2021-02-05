146 миллиардов рублей штрафа, которые назначил суд Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) в связи с разливом нефтепродуктов, должны быть направлены на восстановление окружающей среды Красноярского края, заявила вице-премьер в сфере экологии Виктория Абрамченко.

«Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории города Норильск. Я как вице-премьер буду за этим внимательно следить», — заявила заместитель председателя российского правительства.

Напомним, 5 февраля 2021 года Арбитражный суд назначил штраф Норильско-Таймырской энергетической компании в размере 146 миллиардов рублей. Соответствующее решение приняла судья Наталья Варыгина. Данное взыскание было назначено в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильском промышленном районе.

Виктория Абрамченко назвала этот день судьбоносным для российской экологии: государство дало бизнесу четкий сигнал о необходимости своевременной модернизации предприятий, а также о необходимости соответствовать современным экологическим стандартам, ведь «модернизировать производство гораздо дешевле, чем возмещать ущерб в объеме 146 млрд рублей».