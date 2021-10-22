Штормовой ветер с дождем и градом обрушился на Москву

На Москву, как и обещали синоптики, обрушился штормовой ветер, который сносит все на своем пути. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Городские службы перевели в режим повышенной готовности, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. Об этом написало РИА «Новости».

В Москве на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад и префектур округов. В случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других непогодных эксцессов они будут готовы оперативно выехать на место. Также поручили подготовить источники аварийного питания, сообщил Бирюков.

В столице в пятницу также пошел дождь, местами с градом.

Москвичей призвали переждать непогоду дома и не выходить на улицу, пока стихия не утихнет. Жителей призвали быть предельно осторожными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины, а садясь за руль, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В МЧС также посоветовали горожан обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице.

Сильный ветер в разных округах Москвы повалил несколько деревьев, которые повредили несколько автомобилей, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Одно дерево упало прямо на детскую площадку.