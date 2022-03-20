Штормовой ветер снес крышу дома и остановки в Новороссийске. Видео

Настоящий шторм пришел на черноморское побережье Краснодарского края и в ближайшее время уходить не планирует. За прошедшие сутки скорость ветра в городе достигла 28 метров в секунду. Но это еще не предел. До вечера воскресенья в городе ожидается настоящий ураган.

Сильный ветер обрушился на город ночью. В селе Большие Хутора рядом с Новороссийском ветер сорвал крышу дома и уронил ее на припаркованный автомобиль. Фотографиями с места событий поделился начальник городской Службы спасения Алексей Одеров.

На кадрах видно, что ветер сорвал большой кусок металлической кровли, который упал на машину. Спасатели использовали домкрат, чтобы поднять кусок крыши для эвакуации автомобиля.

Днем ветер обрушился на город. Пользователи социальных сетей поделились кадрами упавших деревьев, бушующего моря и даже улетевшими остановками общественного транспорта.

Краевой главк МЧС объявил в городе штормовое предупреждение. В ведомстве отметили, что ветер усилится до 35 метров в секунду, что попадает под определение урагана.