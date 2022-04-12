Штормовое предупреждение в Крыму продлится до 14 апреля
Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 13–14 апреля. Об этом сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на региональный главк МЧС России.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием циклона днем и до конца суток 13 апреля, ночью 14 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении.
По данным RT, в регионе спрогнозировали сильные дожди, ураганный ветер и даже снег в горах.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что спад заражений коронавирусом сменился подъемом заболеваний гриппом и ОРВИ, поскольку весенняя пора несет обманчиво теплую погоду.