Штормовое предупреждение в Крыму продлится до 14 апреля

Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 13–14 апреля. Об этом сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием циклона днем и до конца суток 13 апреля, ночью 14 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении.

По данным RT, в регионе спрогнозировали сильные дожди, ураганный ветер и даже снег в горах.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что спад заражений коронавирусом сменился подъемом заболеваний гриппом и ОРВИ, поскольку весенняя пора несет обманчиво теплую погоду.