Штормовое предупреждение снова объявили в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня. На полуострове ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщили на сайте крымского управления МЧС.

Сильные ливни, грозы, крупный град и ветер со скоростью до 20-25 метров в секунду ожидаются в Крыму в понедельник и вторник. В МЧС предупредили об опасности очередных подтоплений, а также отключений электричества и аварий на объектах ЖКХ. Непогода может затруднить транспортное сообщение и загубить сельхозугодия.

Возможны падения деревьев, рекламных щитов и других слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередач. Это следует учитывать в том числе при парковке машин. В ведомстве не исключили происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.

Крымчан призвали соблюдать меры безопасности. Туристам также рекомендовали воздержаться от отдыха на природе и выхода в море, пока действует штормовое предупреждение.

Обильные ливни привели к подтоплениям в Крыму в середине июня. Особенно сильно стихия ударила по Ялте и Керчи. А в начале июля двухмесячная норма осадков выпала в Бахчисарайском районе, где в результате непогоды погиб один человек.