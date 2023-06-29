Экология 29 июня 2023, 02:19 Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 1 июля Unsplash

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Сильные дожди с грозами накроют Краснодарский край. До 1 июля в регионе продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram-канале.

«Днем и до конца суток 29 июня, а также в течение суток 30 июня и 1 июля местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой и градом», — предупредили специалисты.

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Они добавили, что прогнозируется также шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды в реках. Это касается Геленджика, Отрадненского, Мостовского, Лабинского и Туапсинского районов.

Ранее штормовое предупреждение вводили в Краснодарском крае до 28 июня.