Штормовое предупреждение отменили в Сочи

Пляжи Сочи вновь доступны для жителей и гостей Сочи. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Все выходные работа по ликвидации последствий залповых ливней не прекращалась ни днем ни ночью», — отметил он.

По его словам, утром в понедельник улицы и дороги города-курорта были расчищены. Также он заявил, что движение транспорта освобождено от затруднений, вызванных непогодой. Мэр курортного города сообщил, что в устранении последствий ливней участвовали 400 человек.

Копайгородский рассказал, что во время залповых ливней в Сочи не было массовых отключений света. По его словам, это произошло благодаря оперативной работе энергетиков.

«Сейчас на курорте установилась хорошая солнечная погода, однако оперативный штаб продолжит действовать в круглосуточном режиме», — отметил Копайгородский.

По его словам, такой режим работы снимут только после полного устранения последствий непогоды.