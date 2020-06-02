Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Утром и днем 4 июня на территории Приморского края ожидается дождь с грозой и порывистый ветер. Из-за этого на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщило РИА ФАН.
«В центральных и восточных районах пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее», — сказали синоптики.
На северо-востоке Приморского края дожди продолжатся ночью 5 июня.
Помимо этого, в Приморье ожидается гроза и порывистый ветер до 20 метров секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды, в бассейне Уссури в центральных районах края она может подняться на 1,4 метра.