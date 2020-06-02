Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

«В центральных и восточных районах пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее», — сказали синоптики.

На северо-востоке Приморского края дожди продолжатся ночью 5 июня.

Помимо этого, в Приморье ожидается гроза и порывистый ветер до 20 метров секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды, в бассейне Уссури в центральных районах края она может подняться на 1,4 метра.