Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

«В акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение», — сообщила пресс-служба ведомства.

Опасное, по характеристике МЧС, волнение ожидается на территории Елизовского, Усть-Камчатского и Алеутского районов, а также городских округов Вилючинский и Петропавловск-Камчатский. Согласно прогнозу неблагоприятные условия сохранятся до конца суток 7 января.

В МЧС добавили, что опасное волнение моря не несет угрозы городам и селам, расположенным на побережье. Оно представляет опасность для судов с низким классом. Если такие плавсредства находятся в море и не укрыты в бухте, волна может ударить в борт и опрокинуть судно.

«При получении штормового предупреждения проводится оповещение экипажей судов находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.