Штормовое предупреждение объявили в Тюмени. Сильный ветер начнется в регионе 13 мая. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на управление МЧС по Тюменской области.

«13 мая днем в Тюменской области прогнозируется ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Местами кратковременные дожди, температура воздуха от 19 до 24 градусов», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС предупредили о том, что сильный ветер может разрушить ветхие конструкции, а также оборвать электролинии. Жителей города предупредили о том, что необходимо быть осторожными, а также не прятаться за остановками и возле строек.