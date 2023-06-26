Экология 26 июня 2023, 23:29 Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Причина заключается в сильном граде. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Режим будет действовать с 27 по 29 июня. Жителям региона посоветовали держаться подальше от окон, написал RT.

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«Не пользуйтесь электроприборами во время грозы», — сказано в сообщении.

Ранее у берегов Сочи заметили большой водяной смерч. Свидетели сняли его на видео.