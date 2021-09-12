Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы смерчей

В Сочи в воскресенье объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей над Черным морем на участке Магри — Веселое. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

Местным жителям рекомендовали при усилении ветра не покидать здания и переждать непогоду в помещении. Особенно пристальное внимание нужно уделить детям, чтобы они не оставались без присмотра.

Сочинцам, которых ветер застигнет на улице, посоветовали укрыться в подъездах или подземных переходах. Около стен лучше не стоять — с крыши может упасть шифер. Также опасно прятаться от ветра на остановках, около рекламных щитов и деревьев.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — предостерегли спасатели.

Людям, которые будут находиться в машинах, автобусах или трамваях, при разгуле стихии нужно немедленно их покинуть и спрятаться. На дороге можно скрыться в яме или овраге, плотно прижавшись к земле.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней.