Экология 30 ноября 2022, 22:07 Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области до 2 декабря

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Оно продлится до 2 декабря. Об этом сообщил «Царьград».

Порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. Кроме того, в устье Дона упадет уровень воды. При этом неподалеку от Азова показатели будут на критическом низкой отметке.

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В ближайшие дни в Ростове-на-Дону погода будет ненастной. Температура воздуха не поднимется выше 2 градусов. При этом ночью она упадет до -5 градусов.

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