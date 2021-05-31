Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды с 1 по 3 июня. Об этом сообщил «Царьград».

В регионе ожидается гроза, ливни с градом и усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Областное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

В Югре также испортится погода в ближайшие дни.

«Ночью 1 июня местами по восточной половине ХМАО ожидается сильный дождь с грозой. Днем в северо-западных районах порывы ветра 15-17 метров в секунду», — рассказали синоптики.