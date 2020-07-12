Штормовое предупреждение объявили в Москве второй день подряд

Московский регион второй день поливают ливни с грозами. В связи с этим МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

До конца дня 12 июля в столичном регионе действует штормовое предупреждение. В это время ожидается сильный дождь с грозой, а в некоторых местах может быть град. Порывы ветра будут достигать от 12 до 17 метров в секунду.

МЧС просит не укрываться под шаткими конструкциями и не оставлять свои автомобили под деревьями. Во время грозы лучше оказаться от поездок на личном транспорте.

Дождливая погода продолжается в Москве и области уже не первый день. Если в каких-то частях столичного региона осадков выпадает не так много, то в других проходят сильные ливни с градом.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что 12 июля непогоду в основном стоит ожидать жителям северных и западных районов Московской области. Несмотря на дожди, погода установилась очень теплая. Но, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, новая рабочая неделя принесет с собой похолодание из-за арктического воздуха.