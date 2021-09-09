Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области

Синоптики предупредили о том, что четыре района Магаданской области накроет шторм. В связи с этим в регионе объявили штурмовое предупреждение. Об этом сообщил ТАСС.

«Объявлено экстренное предупреждение на 9 сентября», — заявили в региональном пожарно-спасательном центре. По прогнозам синоптиков, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду настигнет Ольский, Среднеканский, Омсукчанский и Северо-Эвенский городские районы. Также имеется вероятность возникновения ЧС. Синоптики отметили, что могут возникнуть перебои с электричеством, а также проблемы с функционированием объектов жизнеобеспечения и дорожных служб. Также могут обрушиться ветхие конструкции, передал RT.