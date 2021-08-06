Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Сильные ливни, грозы с крупным градом и шквалистым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве пояснили, что на регион надвигается активный холодный фронт, который принесет с собой непогоду.

В МЧС не исключили, что ливни и град могут затопить территории, привести к авариям на электросетях и системах ЖКХ, нарушить транспортное сообщение и повредить сельскохозяйственные посадки.

Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

Жителям Крыма и приехавшим на отдых туристам рекомендовали отказаться от вылазок на природу, приехавшим на полуостров с палатками посоветовали найти гостиницу. В выходные лучше отказаться от пляжного отдыха и прогулок по набережным.

Водителям не стоит парковать автомобили около рекламных щитов. Перед непогодой стоит проверить работу дренажных систем и ливневок.