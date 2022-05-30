Штормовое предупреждение объявили в ЯНАО. 31 мая скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт мэрии Нового Уренгоя.

«31 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Тазовском районах порывы до 17 м/с», — рассказали в ведомстве.

При этом столбик термометра может опуститься до нуля градусов в ночной период. Днем же температура составит пять градусов. Если же произойдет натекание облаков, воздух прогреется до +18 градусов.